نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "احجزولي مكان جمبكم" جمال الدرة يودع أشقائه بعد 23 عام من وفاة نجله على يد الاحتلال| فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "احجزولي مكان جمبكم" جمال الدرة يودع أشقائه بعد 23 عام من وفاة نجله على يد الاحتلال| فيديو

"احجزولي مكان جمبكم" جمال الدرة يودع أشقائه بعد 23 عام من وفاة نجله على يد الاحتلال| فيديو، ودعت أسرة أيقونة الانتفاضة الفلسطينية جمال الدرة، اشقائه الإثنين وأسرهم؛ إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لهم، ويأتي ذلك بعد مرور 23 عامًا على وفاة محمد الدرة.

"احجزولي مكان جمبكم" جمال الدرة يودع أشقائه بعد 23 عام من وفاة نجله على يد الاحتلال| فيديو

"احجزولي مكان جمبكم" جمال الدرة يودع أشقائه بعد 23 عام من وفاة نجله على يد الاحتلال| فيديو

عاد التاريخ ليكرر نفسه بعد 23 عامًا من استشهاد الطفل محمد الدرة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليأتي اليوم ويلتحق به أعمامه وأسرهم، بعدما استشهدا أيضًا، على يد الاحتلال.

وكتب جمال الدرة، عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك: “استشهاد أخي نائل الدرة وزوجته، وأخي إياد الدرة وابنته البالغة من العمر 13 عاما”.

وانتشر مقطع فيديو للدرة وهو جالس إلى جانب الجثمانين، مرددًا الدعاء لشقيقيه ولكل القتلى بالرحمة. وتوجّه إليهما قائلًا: "احجزا لي مكانًا جنبكما"، ودعا الله أن يلهمه الصبر على فراقهما.

عاجل - آخر تطورات فلسطين

تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية آخر تطورات عملية طوفان الأقصى الآن، ويمكن متابعة أحداث فلسطين اليوم بالإضافة لأحداث إسرائيل الآن من خلال الرابط التالي هنا.

استشهاد 254 مواطنًا وأصابة 562 آخرين، منذ الليلة الماضية وحتى مساء اليوم.

ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 2808 شهيدًا وإصابة 10850 مواطنًا بجراح مختلفة.

المقاومة الفلسطينية تقصف مبنى الكنيست الإسرائيلي خلال اجتماع نتنياهو.

الاحتلال الإسرائيلي يقصف معبر رفح.

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعًا مساء اليوم لبحث القضية الفلسطينية.

الإمارات تنفي مقتل 4 إسرائيلين في دبي.

بريطانيا تعلن زيادة مساعدتها لفلسطين بمقدار 10 ملايين جنيه إسترليني.

دفاع الاحتلال يؤكد طول مدة الحرب مع فلسطين.

الرئيس الفلسطيني يطالب بإنشاء ممرات أمنة.

الشباك الإسرائيلي يعلن فشله في صد هجمات المقاومة الفلسطينية.

عاجل - كلمة نتنياهو أمام الكنيست

"احجزولي مكان جمبكم" جمال الدرة يودع أشقائه بعد 23 عام من وفاة نجله على يد الاحتلال| فيديو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمته اليوم أمام الكنيست: "جيش الاحتلال سوف يعمل على إزالة التهديد الذي يواجه إسرائيل إلى الأبد".

وأضاف: "الشعب والجيش والقيادة في إسرائيل أصبحوا موحدين، إن الصراع فرض على إسرائيل وهدفنا هو الانتصار الساحق على حماس".

وتابع: " نحتاج إلى العزم والصبر لأن النصر سيحتاج وقتا وسوف تكون هناك أوقات صعبة، وأشكر الكنيست والشعب الإسرائيلي على دعم حكومة الوحدة في معركتنا الوطنية ضد حماس".

وأختتم نتنياهو: "سنواصل الحرب في الجنوب وجاهزون للحرب في الجبهة الشمالية، وأقول لإيران وحزب الله احذروا".