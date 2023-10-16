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العالم اليوم - مسؤول أميركي: نبذل ما بوسعنا لفتح الممرات الإنسانية إلى غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 08:16 مساءً - أكد صامويل وربيرغ المتحدث الإقليمي باسم وزراة الخارجية الأميركية، الإثنين، أن أميركا تبذل أقصى جهدها لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف وربيرغ في حديث خاص لـ"دوت الخليج":

  • نتابع أخبار متقلبة حول معبر رفح، نبذل جهودنا لفتح الممرات الإنسانية وإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني.
  • لدينا قلق شديد حيال الوضع الإنساني في قطاع غزة.
  • مستعدون لإيصال هذه المساعدات، ولكن يجب أن نعرف أن أميركا لا تملك تلك المعابر وتعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لفتحها.
  • الوضع الإنساني في غزة سيء جدا ومن اللازم أن نبذل كل ما في وسعنا لإنقاذ الفلسطينين.
  • جلسة مجلس الأمن مهمة اليوم، يجب العمل على الحد من الصراع بشكل جماعي.
  • جولة وزير الخارجية أنتوني بلينكن جاءت في سياق إصرار أميركا على حماية مواطنيها.
  • أميركا صنفت حماس كحركة إرهابية منذ سنوات وليس لدينا أي تواصل معها.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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