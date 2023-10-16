العالم اليوم - مسؤول أميركي: نبذل ما بوسعنا لفتح الممرات الإنسانية إلى غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 08:16 مساءً - أكد صامويل وربيرغ المتحدث الإقليمي باسم وزراة الخارجية الأميركية، الإثنين، أن أميركا تبذل أقصى جهدها لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف وربيرغ في حديث خاص لـ"دوت الخليج": نتابع أخبار متقلبة حول معبر رفح، نبذل جهودنا لفتح الممرات الإنسانية وإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني.

لدينا قلق شديد حيال الوضع الإنساني في قطاع غزة.

مستعدون لإيصال هذه المساعدات، ولكن يجب أن نعرف أن أميركا لا تملك تلك المعابر وتعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لفتحها.

الوضع الإنساني في غزة سيء جدا ومن اللازم أن نبذل كل ما في وسعنا لإنقاذ الفلسطينين.

جلسة مجلس الأمن مهمة اليوم، يجب العمل على الحد من الصراع بشكل جماعي.

جولة وزير الخارجية أنتوني بلينكن جاءت في سياق إصرار أميركا على حماية مواطنيها.

أميركا صنفت حماس كحركة إرهابية منذ سنوات وليس لدينا أي تواصل معها.

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