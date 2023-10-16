نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رشقة صاروخية جديدة تضرب تل أبيب الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب القسام قصف "تل أبيب" مجددا قبل قليل برشقة صاروخية "ردا على استهداف المدنيين".

وأطلقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تنبيهات بوقوع هجوم صاروخي على تل أبيب، وقد دوت صفارات الانذار على اثر ذلك في المدينة.

يأتي ذلك بعد ساعتين من هجوم كبير شمل مدينة القدس التي سمع فيها صوت انفجار ضخم، كما شمل مدينة تل أبيب ايضا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إخلاء الكنيست بعد إطلاق الصواريخ في وقت كان فيه أركان الحكومة الإسرائيلية مجتمعين في القدس، وجرى إنزال كافة الوزراء ورئيسهم بنيامين نتنياهو إلى الملاجئ.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومنطقة غوش دان والقدس.

وذكرت كتائب القسام في إعلانين منفصلين في أقل من نصف ساعة، توجيه ضربات صاروخية على تل أبيب والقدس ردا على استهداف المدنيين.

كما أكدت كتائب القسام قصف "تحشدا لقوات العدو قرب رعيم"، كما قصفت

مجمع "مفتاحيم" برشقات صاروخية، حسبما ذكرت في بيانات متتالية.

وشنت القسام هجوما صاروخيا جديدا على عسقلان.

كما أطلقت كتائب القسام صاروخ "متبّر" تجاه طائرة إسرائيلية مسيرة في سماء خانيونس.