العالم اليوم - متاعب ترامب لا تنتهي.. قرار قضائي بمنعه من الحديث عن هؤلاء

انتم الان تتابعون خبر متاعب ترامب لا تنتهي.. قرار قضائي بمنعه من الحديث عن هؤلاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 09:13 مساءً - منعت القاضية المكلفة قضية محاكمة دونالد ترامب بتهمة محاولات مفترضة لتغيير نتائج انتخابات 2020، الرئيس الأميركي السابق من الادلاء باي تعليق علني يستهدف المدعين وموظفي المحكمة والشهود.

وبذلك، وافقت القاضية تانيا تشوتكان جزئيا على طلب المدعي الخاص جاك سميث الذي كان بدوره هدفا لهجمات منتظمة على شبكات التواصل الاجتماعي لدونالد ترامب الذي يصفه بشكل منهجي بأنه "مجنون".

في المقابل، رفضت طلب الإدعاء بشأن الانتقادات التي تستهدف العاصمة الفيدرالية وسكانها، أو إدارة الرئيس جو بايدن بما يشمل وزارة العدل.

وكان ترامب وصف تشوتكان في تعليقات عامة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "فاسدة" ومكتب سميث "القاضي الكاره لترامب" بانه "فريق من البلطجية" وواشنطن بانها مدينة "قذرة ومليئة بالجريمة" وسكانها "مناهضون لترامب باكثر من نسبة 95 بالمئة".

تم اتهام ترامب بسبب جهوده لقلب نتائج الانتخابات الأميركية عام 2020 في جهد منسق أدى إلى الهجوم العنيف لانصاره في 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول.

كما هو متهم بالسعي إلى حرمان الناخبين الأميركيين من حقوقهم من خلال ادعاءاته الكاذبة بفوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020.

وحددت تشوتكان 4 مارس 2024 موعدا لبدء المحاكمة، وهو ما قد يتعارض مع حملة ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي السنة المقبلة.