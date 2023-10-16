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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - بوتين يكشف السبب الحقيقي حول الأزمة بين فلسطين وإسرائيل

عاجل - بوتين يكشف السبب الحقيقي حول الأزمة بين فلسطين وإسرائيل، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدد من المحادثات مع رؤساء بلدان الشرق الأوسط، وبحث خلالها تطورات الأحداث بين فلسطين وإسرائيل.

عاجل - بوتين يكشف السبب الحقيقي حول الأزمة بين فلسطين وإسرائيل

عاجل - بوتين يكشف السبب الحقيقي حول الأزمة بين فلسطين وإسرائيل

وقال الكرملين نقلًا عن بوتين: "الإجماع العام هو أن سبب التصعيد الحالي غير المسبوق هو الركود الطويل الأمد في عملية التسوية في الشرق الأوسط".

وجدد بوتين مرة أخرى موقفه المبدئي الداعم لاستئناف العملية السياسية من أجل التوصل إلى حل طويل الأمد وعادل للمشكلة الفلسطينية على الأساس القانوني الدولي المعروف، والذي سيشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.

وأعرب بوتين، عن قلق بالغ بشأن احتمال تصاعد الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حرب إقليمية، واصفًا العنف ضد المدنيين في الصراع في الشرق الأوسط بأنه غير مقبول.

عاجل - روسيا تعلن استعدادها في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالخطوات التي اتخذتها روسيا الاتحادية لتطبيع الوضع ومنع المزيد من التصعيد والكارثة الإنسانية في قطاع غزة

وأكد بوتين استعداد روسيا لمواصلة القيام بعمل هادف من أجل إنهاء المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية وتحقيق تسوية سلمية من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية.

وأبلغ بوتين الجانب الإسرائيلي، بالنقاط الرئيسية للاتصالات الهاتفية التي تمت اليوم مع رؤساء فلسطين ومصر وإيران وسوريا.

كلمة نتنياهو أمام الكنيست اليوم

عاجل - بوتين يكشف السبب الحقيقي حول الأزمة بين فلسطين وإسرائيل

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمته اليوم أمام الكنيست: "جيش الاحتلال سوف يعمل على إزالة التهديد الذي يواجه إسرائيل إلى الأبد".

وأضاف: "الشعب والجيش والقيادة في إسرائيل أصبحوا موحدين، إن الصراع فرض على إسرائيل وهدفنا هو الانتصار الساحق على حماس".

وتابع: " نحتاج إلى العزم والصبر لأن النصر سيحتاج وقتا وسوف تكون هناك أوقات صعبة، وأشكر الكنيست والشعب الإسرائيلي على دعم حكومة الوحدة في معركتنا الوطنية ضد حماس".

وأختتم نتنياهو: "سنواصل الحرب في الجنوب وجاهزون للحرب في الجبهة الشمالية، وأقول لإيران وحزب الله احذروا".

عاجل - آخر تطورات فلسطين

تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية آخر تطورات عملية طوفان الأقصى الآن، ويمكن متابعة أحداث فلسطين اليوم بالإضافة لأحداث إسرائيل الآن من خلال الرابط التالي هنا.

استشهاد 254 مواطنًا وأصابة 562 آخرين، منذ الليلة الماضية وحتى مساء اليوم.

ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 2808 شهيدًا وإصابة 10850 مواطنًا بجراح مختلفة.

المقاومة الفلسطينية تقصف مبنى الكنيست الإسرائيلي خلال اجتماع نتنياهو.

الاحتلال الإسرائيلي يقصف معبر رفح.

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعًا مساء اليوم لبحث القضية الفلسطينية.

الإمارات تنفي مقتل 4 إسرائيلين في دبي.

بريطانيا تعلن زيادة مساعدتها لفلسطين بمقدار 10 ملايين جنيه إسترليني.

دفاع الاحتلال يؤكد طول مدة الحرب مع فلسطين.

الرئيس الفلسطيني يطالب بإنشاء ممرات أمنة.

الشباك الإسرائيلي يعلن فشله في صد هجمات المقاومة الفلسطينية.

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