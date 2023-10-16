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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - الحكومة الفلسطينية: قطاع غزة سيتحول لمقبرة كبيرة.. والاتحاد الأوروبي يرد

عاجل - الحكومة الفلسطينية: قطاع غزة سيتحول لمقبرة كبيرة.. والاتحاد الأوروبي يرد، ناشد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي، بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان على المواطنين في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، وإعادة الكهرباء والمياه وفتح ممرات آمنة لإدخال المواد والمستلزمات الطبية والصحية والغذائية لأهلنا في قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين ومنع تهجيرهم.

عاجل - الحكومة الفلسطينية: قطاع غزة سيتحول لمقبرة كبيرة.. والاتحاد الأوروبي يرد

عاجل - الحكومة الفلسطينية: قطاع غزة سيتحول لمقبرة كبيرة.. والاتحاد الأوروبي يرد

التقي محمد اشتية بسفراء وقناصل وممثلي الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، في مكتبه برام الله، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر ستوتزمان، حيث وضعهم في صورة جرائم الاحتلال في قطاع غزة.

وقال اشتية: "أن استمرار قطع الكهرباء والمياه وتوقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي وإغلاق المعابر على قطاع غزة يهدد بكارثة إنسانية كبيرة، والذي سيحول القطاع إلى مقبرة كبيرة".

وشدد على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وانتهاكات واعتداءات المستعمرين بحماية جيش الاحتلال، مؤكدًا أن تغيير قواعد إطلاق النار وتشجيع الاحتلال على حمل السلاح يساهم في تسهيل عملية قتل الشعب الفلسطيني.

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وأضاف: "الحكومة الإسرائيلية اليوم وكافة الحكومات السابقة لديها خطة ممنهجة لتدمير حل الدولتين وإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، سواء من خلال تصاعد وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية واستمرار حصار قطاع غزة".

وتابع اشتية: "الاتحاد الأوروبي استثمر كثيرا في بناء المؤسسات الفلسطينية في طريق إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، وإسرائيل تقوم بكل ما هو ممكن لتدمير كل شيء".

وأختتم اشتية: "لضمان عدم تكرار ما حصل لا بد من حل سياسي مستند للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، بما يساهم في خلق السلام والاستقرار في المنطقة ككل".

عاجل - الاتحاد الأوروبي يطلق تصريحات نارية بشأن الوضع في فلسطين

عاجل - الحكومة الفلسطينية: قطاع غزة سيتحول لمقبرة كبيرة.. والاتحاد الأوروبي يرد

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش: "الوضع الإنساني الكارثي في غزة على وشك الوصول إلى نقطة الانهيار".

وأضاف: "يجب أن يصل الوقود والمياه والغذاء والدواء إلى المحاصرين في غزة على الفور"، مُشددًا على ضرورة ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني لجلب هذه الإمدادات إلى المحتاجين دون أي عوائق.

وتابع لينارتشيتش: "أطلقنا عملية الجسر الجوي الإنساني إلى مصر لنقل الإمدادات المنقذة للحياة للأشخاص المحتاجين في غزة ولتقديم الدعم للمنظمات الإنسانية الشريكة على الأرض، وبمجرد وصول الإمدادات إلى غزة، فمن الضروري أن يتمكن عمال الإغاثة من القيام بعملهم، وهو تقديم المساعدة إلى المحتاجين وإنقاذ الأرواح".

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تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية آخر تطورات عملية طوفان الأقصى الآن، ويمكن متابعة أحداث فلسطين اليوم بالإضافة لأحداث إسرائيل الآن من خلال الرابط التالي هنا.

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