عاجل - مندوبة الإمارات لدى مجلس الأمن: المدنيون في غزة يواجهون حربا هوجاء

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أحمد جودة - القاهرة - مندوبة الإمارات لدى مجلس الأمن: المدنيون في غزة يواجهون حربا هوجاء

أكدت السفيرة لانا زكي نسيبة، مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروعي قرارين روسي وبرازيلي بشأن التطورات في غزة، أن المدنيون في غزة يواجهون حربا هوجاء من دون ملاذ آمن، وأن "حماس" لا تمثل الشعب الفلسطيني الذي يعاني في غزة.

وقال المندوب الصيني الدائم لدى مجلس الأمن الدولي تشانج جونج، إن من أفضل السبل لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط إقامة دولة فلسطينية، وأن جولة الصراع الأخيرة بين فلسطين وإسرائيل تقوض الأمن والسلم الدوليين.

ولفت مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إلى أننا نشعر بقلق بالغ إزاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة.

وأوضحت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، أن أفعال حماس كانت ضربة وجودية لفكرة إسرائيل كوطن لليهود.

وأكدت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تدخر جهدا لوصول أساسيات الحياة من أغذية وأدوية في غزة، مشيرة إلى ضرورة محاسبة حماس على أفعالها ضد إسرائيل، فضلًا عن ضرورة أن تصل المساعدات إلى المدنيين في غزة، وأن ما قامت به حماس لا يمكن تجاهله.

وفشل مجلس الأمن الدولي، في تبني مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، حسب ما جاء في نبأ عاجل، وجاء التصويت 5 أصوات تدعم القرار و4 أصوات ترفض القرار، و6 أصوات تمتنع عن التصويت.

تحرك قوافل المساعدات المصرية من العريش إلى رفح

فلسطين اليوم.. أعلنت فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بدء تحرك قوافل المساعدات المصرية من العريش إلى رفح، حسب ما جاءت منذ قليل، في نبأ عاجل لها.

وانطلقت من مدينة العريش في شمال سيناء، منذ قليل، قوافل مساعدات إنسانية مصرية تضم عشرات الشاحنات متوجهة إلى معبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة.

وعلم مراسل "سكاي نيوز عربية" أن القوافل ستبقى في وضع استعداد على مقربة من المعبر لحين صدور تعليمات لسلطات المعبر المصري بعبورهم إلى الجانب الفلسطيني.

موعد زيارة بايدن إلى إسرائيل رسميا

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، موعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الاحتلال الإسرائيلي، رسميا، حسب ما جاء في نبأ عاجل عبر فضائية سكاي نيوز عربية، منذ قليل، مؤكدًا زيارته تل أبيب غدا الأربعاء.

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، سقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، حسب ما جاء في نبأ عاجل، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

غارات إسرائيلية جديدة تهز قطاع غزة (بث مباشر فلسطين الآن)

فلسطين الآن، فلسطين اليوم، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، تعرض مناطق متفرقة من قطاع غزة، إلى غارات إسرائيلية، حسب ما جاء، في نبأ عاجل، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

موعد زيارة "بايدن" إلى تل أبيب (بث مباشر فلسطين الآن)

كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، موعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت وسائل الإعلام، أن جو بايدن، من المقرر أن يصل إلى تل أبيب يوم الأربعاء المقبل.

هل هناك علاقة بين إطلاق نار بروكسل والأوضاع في فلسطين؟.. "رويترز" تكشف عن حقيقة الأمر

وأكد الادعاء العام البلجيكي، أنه لا صلة حتى الآن بين إطلاق النار في بروكسل والوضع في إسرائيل والشرق الأوسط، حسب ما نشرته وكالة رويترز، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

"إبادة غزة".. "الصحة" تكشف عن كارثة بشأن أعداد الشهداء (بث مباشر فلسطين الآن)

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أعداد آخر تطورات الشهداء والمصابين خلال الـ24 ساعة الماضية، وجاء عدد الشهداء حتى الآن خلال اليوم الأخير 254 شخصا وإصابة 562، حسب ما أعلنته وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

وأكدت وزارة الصحة، في نبأ عاجل، استشهاد شخص كل 5 دقائق.

"الشفاء الطبي الفلسطيني" ينذر بكارثة محققة في هذه الحالة (بث مباشر فلطسين الآن)

وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي في فلسطين، أنه في حال نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء سيتحول المستشفى إلى مقبرة للمرضى، حسب ما أعلنته وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

"أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات".. نص حديث الرئيس السيسي وبايدن (فلسطين مباشر الآن)

وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، في إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة، وارتباطًا بالتشاور المستمر بين البلدين بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين اتفقا على خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما تم التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وناقش الرئيسان المشاورات الجارية في هذا الصدد بالتنسيق مع الأمم المتحدة، كما ناقشا الجهود المبذولة لدفع وإحياء مسيرة السلام، وتم الاتفاق على استمرار التشاور وتنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة.

"الدفاع المدني الفلسطيني": جيش الاحتلال ينفذ إبادة جماعية في غزة (بث مباشر فلسطين الآن)

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني قال إن جيش الاحتلال ينفذ إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وأعلن وزير الخارجية، سامح شكري تنظيم مؤتمرا دوليا للسلام في مدينة شرم الشيخ السبت 21 أكتوبر الجاري من أجل مناقشة تهدئة الأوضاع في غزة، بعد استمرار القصف الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر.

أعداد الشهداء في فلسطين

وارتفعت أعداد الشهداء في فلسطين إلى أكثر من 2700 شخص وسط آلاف من المصابين وانهيار أحياء كاملة في قطاع غزة في ظل استمرار قصف إسرائيلي دون الاستماع إلى الدعوات الدولية التي تطالب بالتهدئة من أجل إدخال المساعدات إلى غزة.

بث مباشر.. تطورات الأحداث في فلسطين لحظة بلحظة

"بينهم رتب عسكرية عالية".. حماس تكشف عن أعداد الأسرى

وأكد رئيس مكتب حماس في الخارج خالد مشعل أن هناك أسرى من الجنود الإسرائيليين من رتب عسكرية عالية في فرقة غزة.

ونقلت "رويترز" عن مشعل قوله إن حزب الله "قام بخطوات لكن المعركة تتطلب أكثر".

وشهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الأيام الماضية اشتباكات متفرقة أعقاب اشتعال الوضع في قطاع غزة.

وقال مشعل إن "هناك 6 آلاف أسير وأسيرة في سجون الإسرائيلية والمقاومة لديها ما يكفيها حتى تبيض السجون من كافة الأسرى".

وأكد أن رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم "مصلحة قومية عربية".

من جهته، قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الاثنين، إن "عدد الأسرى بين 200 لـ 250 أسير، وما بين يدي القسام 200 أسير"، لافتا إلى أن 22 أسيرا فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي حتى الآن.

وأضاف: "لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة، وهؤلاء ضيوف لدينا ونسعى إلى حمايتهم، سنطلق سراحهم عندما يتاح ذلك ميدانيا".

وذكر أبو عبيدة أن "آخر من قتل من الأسرى الإسرائيليين جراء القصف الإسرائيلي هو الفنان غاي أوليفز".

وتابع أبو عبيدة: "نؤكد لكل العالم وكل من يريد أن يتدخل في ملف الأسرى، أننا مصرون على إدخال الفرحة إلى كل بيت فلسطيني في هذه الملف المقدس".

وأعلنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة، الأحد الماضي، بعد يوم من اختراق مقاتلي حماس أجزاء من السياج الحدودي الشائك وتنفيذهم هجمات على مقرات عسكرية وبلدات مجاورة خلفت أكثر من 1400 قتيل، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وأدى القصف المتواصل منذ 7 أكتوبر إلى تسوية أحياء بالأرض ومقتل ما لا يقل عن 2808 شخصا في قطاع غزة، وإصابة 10850 آخرين، غالبيتهم من المدنيين، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.