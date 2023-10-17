نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكاء مراسلة "القاهرة الإخبارية" لحظة وصول جثمان طفل إلى المستشفى بقطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بكت منى عوكل مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، على الهواء لحظة وصول جثمان طفل إلى المستشفى بقطاع غزة، نتيجة للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

وتنعقد قمة القاهرة للسلام، السبت المقبل، وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة استجابة لدعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وكانت منى عوكل، أكدت أن الاستهدافات الإسرائيلية لم تتوقف في مناطق شمال وشرق قطاع غزة، وعلى الرغم من تهجير السكان من تلك المناطق والمناطق الجنوبية ومحاولة عدد كبير من السكان الالتزام بالتعليمات التي يوجهها الجيش الإسرائيلي، إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يتوقف عن استهداف مناطق مختلفة من جنوب قطاع غزة في خان يونس ورفح وغيرهما.

وأكدت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن الاستهدافات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي تتسبب في عدد أكبر من الشهداء والجرحى بسبب التكدس السكاني الهائل في المناطق المذكورة، ولم تتوقف تلك الاستهدافات وطالت محيطة بالمستشفيات ما أدى إلى وقوع الكثير من الإصابات والجرحى.

