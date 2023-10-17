عاجل - المجموعة العربية بمجلس الأمن: يجب الوقف الفوري لجحيم الحرب في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - المجموعة العربية بمجلس الأمن: يجب الوقف الفوري لجحيم الحرب في غزة

طالبت المجموعة العربية بمجلس الأمن بالوقف الفوري لجحيم الحرب في غزة وإيصال المساعدات الفورية، وأن إسرائيل تواصل سياسة التهجير وارتكاب الجرائم من غزة، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي وأنه يجب كفالة حماية المدنيين بغزة.

تفاصيل جلسة مجلس الأمن بشأن التطورات في غزة

وأكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، خلال جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروعي قرارين روسي وبرازيلي بشأن التطورات في غزة، أن قتل مزيد من الأبرياء من الفلسطينيين لن يحقق أمن إسرائيل، وأنه لمدة 10 أيام والعالم يشاهد قتل سكان قطاع غزة.

وطالبت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، السفيرة لانا زكي نسيبة، بإطلاق سراح الرهائن من دون قيد أو شرط، وأن المدنيون في غزة يواجهون حربا هوجاء من دون ملاذ آمن، و"حماس" لا تمثل الشعب الفلسطيني الذي يعاني في غزة.

وقال المندوب الصيني الدائم لدى مجلس الأمن الدولي تشانج جونج، إن من أفضل السبل لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط إقامة دولة فلسطينية، وأن جولة الصراع الأخيرة بين فلسطين وإسرائيل تقوض الأمن والسلم الدوليين.

ولفت مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إلى أننا نشعر بقلق بالغ إزاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة.

وأوضحت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، أن أفعال حماس كانت ضربة وجودية لفكرة إسرائيل كوطن لليهود.

وأكدت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تدخر جهدا لوصول أساسيات الحياة من أغذية وأدوية في غزة، مشيرة إلى ضرورة محاسبة حماس على أفعالها ضد إسرائيل، فضلًا عن ضرورة أن تصل المساعدات إلى المدنيين في غزة، وأن ما قامت به حماس لا يمكن تجاهله.

وفشل مجلس الأمن الدولي، في تبني مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، حسب ما جاء في نبأ عاجل، وجاء التصويت 5 أصوات تدعم القرار و4 أصوات ترفض القرار، و6 أصوات تمتنع عن التصويت.