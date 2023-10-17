عاجل - حماس تصدر بيانا بعد طرد كولومبيا سفير إسرائيل

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أحمد جودة - القاهرة - حماس تصدر بيانا بعد طرد كولومبيا سفير إسرائيل

ثمّنت حركة "حماس" في بيان طلب كولومبيا من سفير إسرائيل في بوغوتا مغادرة البلاد.

وقالت "حماس" في بيان: "نُثمّن موقف وزارة الخارجية الكولومبية بطلبها من السفير الصهيوني مغادرة البلاد على إثر انتقاده لموقف الرئيس الكولومبي المتعاطف مع شعبنا الفلسطيني ضد العدوان، وندعو كافة الدول حول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة رفضا لسياسات الاحتلال العدوانية ولحرب الإبادة التي يقودها ضد شعبنا الفلسطيني في غزة".

وطلب وزير الخارجية الكولومبي ألفارو ليفا الإثنين من السفير الإسرائيلي في بوغوتا "الاعتذار والمغادرة"، بعد رد الدبلوماسية الإسرائيلية على تصريحات للرئيس غوستافو بيترو تناول فيها الحرب بين إسرائيل و"حماس".

ثمّنت حركة "حماس" في بيان طلب كولومبيا من سفير إسرائيل في بوغوتا مغادرة البلاد.

وقالت "حماس" في بيان: "نُثمّن موقف وزارة الخارجية الكولومبية بطلبها من السفير الصهيوني مغادرة البلاد على إثر انتقاده لموقف الرئيس الكولومبي المتعاطف مع شعبنا الفلسطيني ضد العدوان، وندعو كافة الدول حول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة رفضا لسياسات الاحتلال العدوانية ولحرب الإبادة التي يقودها ضد شعبنا الفلسطيني في غزة".

وطلب وزير الخارجية الكولومبي ألفارو ليفا الإثنين من السفير الإسرائيلي في بوغوتا "الاعتذار والمغادرة"، بعد رد الدبلوماسية الإسرائيلية على تصريحات للرئيس غوستافو بيترو تناول فيها الحرب بين إسرائيل و"حماس".