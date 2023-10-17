العالم اليوم - كيف علّقت حماس على طرد كولومبيا للسفير الإسرائيلي؟

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 05:17 صباحاً - ثمّنت حركة "حماس" في بيان طلب كولومبيا من سفير إسرائيل في بوغوتا مغادرة البلاد.

وقالت "حماس" في بيان: "نُثمّن موقف وزارة الخارجية الكولومبية بطلبها من السفير الصهيوني مغادرة البلاد على إثر انتقاده لموقف الرئيس الكولومبي المتعاطف مع شعبنا الفلسطيني ضد العدوان، وندعو كافة الدول حول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة رفضا لسياسات الاحتلال العدوانية ولحرب الإبادة التي يقودها ضد شعبنا الفلسطيني في غزة".

وطلب وزير الخارجية الكولومبي ألفارو ليفا الإثنين من السفير الإسرائيلي في بوغوتا "الاعتذار والمغادرة"، بعد رد الدبلوماسية الإسرائيلية على تصريحات للرئيس غوستافو بيترو تناول فيها الحرب بين إسرائيل و"حماس".

ووصف ليفا على حسابه على منصة إكس تصريحات السفير غالي داغان ردا على بيترو بأنها "وقاحة مجنونة".

وكان الرئيس الكولومبي شبّه الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة باضطهاد النازيين لليهود خلال الحرب العالمية الثانية.