العالم اليوم - منظمة أميركية: هذه الوحدة التابعة لحماس وراء "عمليات الأسر"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 09:23 صباحاً - حددت منظمة أميركية اسم مجموعة تابعة لحماس، مسؤولة عن عمليات الأسر التي شنتها الحركة في الداخل الإسرائيلي.

وتحتجز حماس نحو 200 رهينة، في إطار هجومها المباغت على إسرائيل صباح السبت 7 أكتوبر الجاري، الذي شمل أيضا إطلاق آلاف الصواريخ وشن هجمات مسلحة على مستوطنات غلاف غزة.

وأشارت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية، إلى تورط مجموعة "وحدة الظل" التابعة لحماس في عمليات الأسر.

وكانت الحركة كشفت عن وجود "وحدة الظل" التابعة لها عام 2016.

وقالت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إن "إشراف الوحدة على وضع الرهائن سيعقد الأمور بالنسبة للمسؤولين الإسرائيليين"، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية.

وأضافت أن بعض الأميركيين قد يكونون محتجزين لدى حماس، لكن "الحركة ستستهدف الإسرائيليين أكثر من الأميركيين من أجل التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية".

عن أسرى حماس