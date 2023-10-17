العالم اليوم - وسط الغارات العنيفة.. رسالة مطولة من رئيس الأركان الإسرائيلي

انتم الان تتابعون خبر وسط الغارات العنيفة.. رسالة مطولة من رئيس الأركان الإسرائيلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 09:23 صباحاً - وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، صباح الثلاثاء، رسالة للجنود والقادة، تحدث فيها عن هجوم حركة حماس المفاجئ والحرب "الصعبة والطويلة" المنتظرة.

وجاء في رسالة هاليفي المتزامنة مع الغارات العنيفة على قطاع غزة: "صباح السبت 7 أكتوبر، بدأت منظمة حماس الإرهابية هجوما قاتلا ومفاجئا ضد إسرائيل. وتسعى إلى زعزعة سيادة إسرائيل من خلال القيام بأعمال وحشية وإجرامية".

وأردف قائلا: "إسرائيل في حالة حرب، وسننتصر. ستكون الحرب صعبة وطويلة - لكننا سننتصر. سينتصر الجيش الإسرائيلي لأن حربنا عادلة".

وتابع: "نحن عازمون ومتحدون في مهمتنا لحماية وطننا ومستعدون لأي موقف على كل الجبهات".

وأضاف: "سننتصر في الحرب، لقد تدربنا على هذه المهمة. لقد تلقينا ضربة قوية، لكن المبادرة الآن بين أيدينا".

وأشتر هاليفي: "في أي شيء سنقوم به، سنتصرف وفقا لروح الجيش الإسرائيلي وقيمه".

وختم رسالته الطويلة بالقول: "إن قوتنا وإصرارنا ووحدتنا ستنتصر في هذا الفصل من التاريخ. إن مواطني إسرائيل يثقون بكم وأنا أثق بكم".

وفي أعقاب هجوم حماس المفاجئ، تعهد قادة إسرائيل بـ"القضاء على قدرات حماس العسكرية"، وحذروا حزب الله وإيران من إشعال الجبهة الشمالية.

ومنذ أيام، تشن إسرائيل هجمات عنيفة على قطاع غزة خلفت أكثر من 2800 قتيل وآلاف المصابين، بينما فر مئات الآلاف من منازلهم في القطاع المحاصر.