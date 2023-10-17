العالم اليوم - مصر.. توقيع مذكرات تفاهم بنحو 15 مليار دولار في هذا القطاع

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 11:21 صباحاً - أعلن مجلس الوزراء المصري توقيع عدة مذكرات تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركات صينية بهدف جذب استثمارات إلى مصر بقيمة 14.75 مليار دولار.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، وقع وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليو زيكسيانج، رئيس مجموعة China Energy للطاقة، على اتفاقية إطارية تستهدف إقامة مشروع لإنتاج 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء و210 آلاف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً باستثمارات تبلغ 6.75 مليار دولار بالمنطقة الصناعية في السخنة في مصر على مساحة 500 ألف متر مربع.

كما شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال زيارته للعاصمة الصينية بكين توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد سونغ يو، المدير التنفيذي لشركة United Energy، بهدف الاستثمار في إنشاء وتطوير مجمع لإنتاج كلورايد البوتاسيوم يتم على ثلاث مراحل.

وبحسب البيان، تبدأ بالمرحلة التجريبية لإنتاج 100 ألف طن من كلورايد البوتاسيوم، يتم فيها التشغيل بواسطة محطات طاقة متجددة بقدرة 150 ميغاواط لتزويد المشروع بطاقة خضراء لإنتاج 4.1 مليون طن من كلورايد البوتاسيوم، وتشغيله بواسطة محطات طاقة متجددة بقدرة 6.1 غيغاواط، وذلك بحجم استثمارات متوقعة تصل إلى 8 مليارات دولار، كما تم الاتفاق على تصدير 20 بالمئة من إنتاج المشروع.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام مصر بالتوسع في إقامة مشروعات الطاقة الخضراء، وإتاحة المزيد من المحفزات جذبا لمزيد من الاستثمارات لهذا المجال الواعد، لافتا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت أحد أهم مراكز إنتاج الطاقة الخضراء بالشرق الأوسط وإفريقيا.

من جانبه أكد رئيس المنطقة الاقتصادية كامل الدعم الذي تقدمه المنطقة للاستثمارات في مجال الطاقة تنفيذاً لاستراتيجية الهيئة نحو إنتاج الوقود الأخضر، مضيفا: "نعمل على تسريع وتيرة العمل في هذا الملف لما له من متطلبات عالمية، وذلك في إطار الاستراتيجية الرامية لجذب الاستثمارات العالمية في الوقود النظيف".