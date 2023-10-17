العالم اليوم - ماكرون يرد على فيديو "الرهينة الفرنسية" لدى حماس

انتم الان تتابعون خبر ماكرون يرد على فيديو "الرهينة الفرنسية" لدى حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 11:21 صباحاً - ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، بتسجيل فيديو نشرته حركة حماس لرهينة فرنسية إسرائيلية، بوصفه "مشينا" و"معيبا".

وأعلن قصر الإليزيه أن ماكرون "يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عنها". وأضاف ماكرون أن "فرنسا على أهبة الاستعداد، وتسعى مع شركائها للإفراج عن رهائن فرنسيين تحتجزهم حماس". "ميا شيم" تأتي تعليقات الرئيس الفرنسي بعدما بثت حماس فيديو، الإثنين يظهر بيانا لرهينة احتجزتها الحركة أسيرة، في الهجوم الذي شنته الأسبوع الماضي على إسرائيل.

في اللقطات، عرفت الشابة نفسها باسم ميا شيم وتبلغ من العمر 21 عاما، وتطلب إعادتها إلى عائلتها في أسرع وقت ممكن.

ظهرت الشابة بإصابة في ذراعها وكانت تتلقى العلاج على يد عامل طبي.

أكد ممثل لعائلة شيم هويتها لـ"رويترز"، وكانت أسرتها من بين مجموعة تضم أفرادا من عائلات فرنسية ناشدوا ماكرون الأسبوع الماضي المساعدة في إطلاق سراح أقاربهم المفقودين.

أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا، قال فيه إنه على اتصال دائم بأسرة شيم، وأضاف أنه يستخدم "جميع التدابير الاستخباراتية والعملياتية" لإعادة الأسرى.

أعلنت حماس أنها تحتجز بين 200 و250 شخصا رهائن، في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 1300 شخص من الجانب الإسرائيلي.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ماكرون يرد على فيديو "الرهينة الفرنسية" لدى حماس .. في رعاية الله وحفظة