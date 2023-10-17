العالم اليوم - التراجع في قطاع التعدين يهبط بأسهم أوروبا في بداية التداولات

انتم الان تتابعون خبر التراجع في قطاع التعدين يهبط بأسهم أوروبا في بداية التداولات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 12:23 مساءً - تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات، الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسهم شركة إريكسون بعد نتائج فصلية مخيبة للآمال وانخفاض أسهم شركات قطاع التعدين مع مراقبة المستثمرين للمخاطر الناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

تحركات الأسهم

هبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، مع تسجيل قطاع التعدين أكبر الخسائر إذ تراجع بنسبة 0.6 بالمئة متأثرا بانخفاض أسعار النحاس.

وهوت أسهم شركة "إريكسون" بنسبة 7.3 بالمئة بعد أن أشارت شركة معدات شبكات الاتصالات السويدية إلى أن حالة الغموض الراهنة التي تؤثر على أعمال شبكاتها للهاتف المحمول ستستمر حتى عام 2024، مع الإعلان عن انخفاض إيرادات الربع الثالث.

وانخفض مؤشر قطاع الاتصالات الأوسع 0.5 بالمئة.

وهوى سهم شركة لونزا بنسبة 11.5 بالمئة بعد أن خفضت شركة تصنيع الأدوية هامش الربح المستهدف لعام 2024 مرة أخرى بعد الاستقالة المفاجئة لرئيسها التنفيذي الشهر الماضي.

وارتفع سهم رولز رويس بنسبة 1.5 بالمئة بعد أن قررت شركة الهندسة البريطانية الغاء ما يصل إلى 2500 وظيفة في أحدث خطة للتحول.

وظل المؤشر "فايننشال تايمز 100" في بريطانيا دون تغير بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الأجور المنتظمة في البلاد من أعلى مستوى قياسي سابق.