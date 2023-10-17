العالم اليوم - أسواق الخليج ترتفع وتقتفي أثر مكاسب الأسهم الآسيوية

انتم الان تتابعون خبر أسواق الخليج ترتفع وتقتفي أثر مكاسب الأسهم الآسيوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 01:23 مساءً - ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج، الثلاثاء، مع انتعاش الأسهم الآسيوية واستقرار أسعار النفط، ومع ذلك استمر حذر المستثمرين على خلفية التوترات في الشرق الأوسط.

ويعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن زيارة إسرائيل غدا الأربعاء في الوقت الذي تستعد فيه للتصعيد في غزة.

تحركات الأسهم

صعد المؤشر السعودي بنسبة 1.1 بالمئة مع ارتفاع سهم مصرف الراجحي 2.3 بالمئة وسهم عملاقة النفط أرامكو 0.3 بالمئة.

واستقرت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في الخليج، بعد أن تراجعت أكثر من دولار أمس الاثنين وسط آمال بأن تخفف الولايات المتحدة العقوبات على فنزويلا المنتجة للخام.

ومن بين الرابحين الآخرين مجموعة صافولا، إذ قفز سهم شركة المنتجات الغذائية الأكبر في المملكة 5.8 بالمئة بعد أن عينت بنك مويليس اند كو لتقديم الاستشارات بشأن الخيارات الاستراتيجية لأعمالها.

ومن المحتمل أن يشمل ذلك بيع جزء من حصتها في شركة المراعي أكبر شركة لمنتجات الألبان في الشرق الأوسط.

كما استقرت أسهم المراعي دون تغيير.

وبشكل منفصل أظهرت وثيقة أمس الاثنين أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يبلغ حجمه 778 مليار دولار عين بنوكا لترتيب عملية بيع سندات، والتي ستصبح أول إصدار كبير لأدوات دين في المنطقة، منذ أن أدى التصعيد في غزة الذي اندلع الأسبوع الماضي إلى اهتزاز أسواق المنطقة.

وارتفع المؤشر في سوق دبي المالي بنسبة 0.2 بالمئة، متجها إلى إنهاء ثلاث جلسات من الخسائر، بدعم من صعود سهم بنك دبي الإسلامي 1.3 بالمئة.

وفي سوق أبوظبي المالي صعد المؤشر بنسبة 0.9 بالمئة.

وارتفع المؤشر في قطر 0.1 بالمئة مع زيادة سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات بنسبة 0.5 بالمئة.