أبو الغيط يشيد بشجاعة موظفي الأونروا: تقومون بعمل بطولي في هذه الأزمة غير المسبوقة

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أحمد جودة - القاهرة - الأولوية العاجلة الآن هي ادخال المساعدات إلى غزة لتجنب انهيار كامل للوضع الإنساني

عقد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اجتماعًا عبر "فيديو كونفرانس" مع السيد فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، وذلك صباح اليوم 17 الجاري، وتناول الاجتماع صورة الوضع الإنساني في غزة على نحو تفصيلي، بما في ذلك الاحتياجات المطلوبة على نحو عاجل قبل انهيار الوضع وتدهوره إلى أزمة صحية وإنسانية شاملة غير مسبوقة في القطاع المحاصر لسنوات، والذي يتعرض لقصف إسرائيلي على مدار الساعة.

وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام إن أبو الغيط استمع خلال الاجتماع لاستعراض قدمه لازاريني، حيث اتفق الطرفان على أن الحرب الجارية على المدنيين في غزة تُخاض من دون أي قواعد، وبلا أي اعتبار للقانون الدولي الإنساني، وأن المسئولية في هذه الجرائم اليومية لا تقع على إسرائيل وحدها، وإنما على المجتمع الدولي الذي يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الانتهاك الصارخ لقوانين الحرب، والمذابح التي تُرتكب بحق الأبرياء.

وأكد رشدي أن الجانبين اتفقا كذلك على أن الأولوية الآن هي فتح خط امداد إنساني إلى داخل غزة بما يضمن إدخال الماء والطعام والوقود، وعبر الأمين العام عن انزعاجه الشديد حيال التقديرات التي استمع إليها من لازاريني من أن السكان في غزة سوف يتعرضون عما قريب لخطر الموت بسبب غياب المياه النظيفة، فضلًا عن الاحتمالات الكبيرة لانتشار الأمراض، وأن كل يوم يمر يضيف إلى المعاناة التي تفوق الاحتمال لسكان القطاع.

وشدد أبو الغيط أن على أن الأولوية العاجلة الآن هي إدخال المساعدات من مصر، وضرورة الضغط على إسرائيل لفتح ممر إنساني لهذا الغرض، والامتناع عن استهداف معبر رفح كما فعلت في السابق أكثر من مرة.

وأوضح رشدي أن أبو الغيط ضم صوته إلى لازاريني في مطالبة جميع الدول بالتبرع بشكل عاجل للأونروا، التي كانت تُعاني بالفعل وضعًا ماليًا صعبًا قبل اندلاع هذه الهجمة الإسرائيلية.

وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن الأونروا تقوم بدورٍ بطولي في هذه الأزمة غير المسبوقة، وشدّ على أيدي موظفيها وأطقمها في القطاع وفي كل مكان، مُعربًا لمفوضها العام عن دعمه ومساندته للعمل الشجاع الذي يقوم به.