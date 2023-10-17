نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعبير عن التضامن والأمل..أهم الأدعية لمصابين وشهداء غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدعية لمصابين وشهداء غزة …في ظل الأحداث الراهنة في غزة، يجب أن نتذكر شهداء ومصابي غزة دائمًا الذين يمثلون رمزًا للظلم والعدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن فرض الاحتلال حصارًا خانقًا على قطاع غزة وشن العديد من الهجمات العسكرية، فهم يمثلون معاناة الفلسطينيين المستمرة تحت الاحتلال الإسرائيلي.

أدعية لشهداء ومصابي فلسطين

لهذا ترصد جريدة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها أدعية لشهداء ومصابي غزة:

أدعية لشهداء غزة في الحرب

يا رب ارحم شهداء غزة، وانصر أهلها، واجعل لهم نصرًا مؤزرًا.

اللهم ارحم شهداء غزة، واجعلهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

اللهم ارحم شهدائنا شهداء غزة العزة وتقبلهم واجعلهم من أهل الفردوس الأعلى وارزق أهلهم الصبر والسلوان.

اللهم اجعل دماءهم الطاهرة شفيعة لنا في الدنيا والآخرة.

اللهم انتقم من قتلاهم، واكسر شوكة أعدائهم.

اللهم انصر أهل غزة على أعدائهم، وارزقهم النصر والخلاص.

اللهم اجمع شملهم في جنات النعيم.

أدعية لشهداء ومصابي فلسطين



أدعية لمصابين غزة في الحرب

اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة، وأشفهم بقدرتك التي لا تفوقها قدرة، وارزقهم الصبر والسلوان، واجعلهم من أهل الجنة.

اللهم انصرهم على عدوهم، واجعل هذا العدو يندم على فعلته، وانتقم منه بقدرتك يا الله.

اللهم يا رب العالمين، ندعوك أن ترحم المصابين في غزة، وأن تشفيهم من جراحهم، وأن ترزقهم الصبر والسلوان.

اللهم يا رب، اجبر كسرهم، وأجبر مصابهم، وكن معهم في كل خطوة يخطونها.

اللهم يا رب، انصر أهل غزة، وارفع عنهم الظلم والمعاناة، واجعل هذه المحنة منحة لهم، تقربهم منك أكثر.

اللهم يا رب، اجعل هذا الدعاء صدقة جارية عنهم، واجعلهم من أهل الجنة.

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أدعية لاطفال غزة

اللهم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أجر اطفال فلسطين، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم يا رب العالمين، ندعوك أن تحمي أطفال غزة، وأن تحفظهم من كل مكروه، وأن تجعلهم من عبادك الصالحين.

يا الله أسالك أن تحمي أطفال غزة، وأن تحفظهم من كل مكروه، وأن تنصرهم على عدوهم.

يا الله إنهم أطفال أبرياء، فاجعلهم من أهل الجنة، وارزقهم السعادة والفرح في الدنيا والآخرة.

اللهم احفظ أطفال غزة.

اللهم ارحم أطفال غزة.

اللهم انصر أطفال غزة.

أدعية لنصرة فلسطين

اللهم ارفع الحصار عن غزة، وارحم الشهداء، وانصر الأحياء.

اللهم اجعل فلسطين أرضًا حرة مستقلة، يعيش فيها أهلها بسلام وأمان.

اللهم يا رب العالمين، ندعوك أن تحفظ فلسطين من كل مكروه، وأن تحمي أهلها من الظلم والمعاناة.

اللهم انصر فلسطين.

اللهم ارفع الظلم عن فلسطين.

اللهم ارحم شهداء فلسطين.

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