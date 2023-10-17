العالم اليوم - بعد حاملات الطائرات.. أميركا تدعم إسرائيل بـ"حشد" جديد

انتم الان تتابعون خبر بعد حاملات الطائرات.. أميركا تدعم إسرائيل بـ"حشد" جديد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 02:24 مساءً - نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن نحو 2000 جندي يستعدون للانتشار في إشارة إلى استعداد واشنطن لمساعدة القوات الإسرائيلية حال حدوث غزو بري لغزة.

وقال المسؤولون إن القوات لن تخدم في "دور قتالي" ولكن سيتم تكليفها بـ"الدعم الطبي أو المهام الاستشارية".

وبحسب الصحيفة فلم يتم حتى الآن نشر الجنود، وإذا تم نشرهم فسوف يذهبون إلى دولة مجاورة ليكونوا مستعدين لدعم إسرائيل في الحرب ضد حماس.

ووصلت أقوى وأغلى حاملة طائرات في العالم إلى إسرائيل، الإثنين، بعد أن أعلنت واشنطن نشرها في البحر المتوسط، في أعقاب الهجمات التي أطلقتها حماس في 7 أكتوبر الماضي.

وبعد وصول تلك الحاملة "جيرالد فورد"، بالبحر المتوسط قرب غزة، تترقب المنطقة وصول حاملة الطائرات الأميركية "دوايت أيزنهاور"، خلال الأسبوعين المقلبين، وذلك في خطوة نادرة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، التي أشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن حزمة مساعدات تقدمها واشنطن لإسرائيل بعد عملية "طوفان الأقصى" لحماس.

وأجل البيت الأبيض رحلة للرئيس جو بايدن إلى ولاية كولورادو، لحضور اجتماعات متعلقة بالأمن القومي.

يأتي ذلك بعد تداول أنباء عن أن الإدارة الأميركية تدرس زيارة رئاسية إلى إسرائيل كدليل على دعم البلاد في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس.

وقال مسؤولان أميركيان لصحيفة "بوليتيكو"، إن الرئيس جو بايدن قد يصل إلى إسرائيل في وقت مبكر من هذا الأسبوع.