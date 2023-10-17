العالم اليوم - تركيا.. 37 مليار دولار لتغطية أضرار الزلزال بموازنة 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 03:23 مساءً - خصصت تركيا 1.03 تريليون ليرة (37 مليار دولار)، تمثل 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في مشروع موازنة عام 2024، لتغطية تكاليف الأضرار الناجمة عن الزلزال واحتياجات السكان في المنطقة، بحسب ما قاله جودت يلمظ، نائب الرئيس التركي، الثلاثاء.

جاء هذا خلال حديث يلمظ في مؤتمر صحفي حول مشروع الموازنة الذي من المقرر أن يعرض على البرلمان لمناقشته.

ويتضمن المشروع نفقات بقيمة 11.09 تريليون ليرة وإيرادات 8.44 تريليون ليرة، مع نسبة عجز متوقعة إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 6.4 بالمئة.