نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحفيون فلسطينيون يشيعون زميلا لهم في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شيع صحفيون فلسطينيون اليوم الثلاثاء جثمان زميلهم محمد بعلوشة الذي استشهد بقصف طيران الاحتلال لمنزله شمالي غزة.

وكان بعلوشة الملقب "أبو جميل"، يعمل في مكتب قطاع غزة بقناة "فلسطين اليوم"، وقتل هو وأفراد عائلته في منزلهم بحي الصفطاوي شمال مدينة غزة إثر قصف الاحتلال.

وفي وقت سابق، كشف بيان لـ "منتدى الإعلاميين الفلسطينيين" عن ارتفاع عدد الإعلاميين الذي قتلوا منذ إطلاق عملية "طوفان الأقصى" إلى 13.

وبلغت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي 2879 قتلى ونحو 11 ألف جريح في القطاع، و61 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية. أما على جانب الاحتلال الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 120 إسرائيلي.