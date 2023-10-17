العالم اليوم - رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يعترف بـ"الفشل"

انتم الان تتابعون خبر رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يعترف بـ"الفشل" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 05:21 مساءً - أقر رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أهرون حليوة، الثلاثاء، بمسؤوليته عن الفشل في إعطاء تحذير مسبق قبل وقوع هجوم 7 أكتوبر.

وقال حليوة: "فشلنا في إعطاء تحذير مسبق وأنا أتحمل المسؤولية".

وفي وقت سابق، بعث رئيس الشاباك، رونين بار، رسالة رسمية إلى موظفي الجهاز تحمل فيها مسؤولية الهجوم العنيف الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وبحسب القناة 12 الإٍسرائيلية، كتب بار: "باعتباري الشخص الذي يرأس المنظمة، فإن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتقي".

وأشار بار إلى سلوك الشاباك منذ بداية القتال قبل 10 أيامة قائلا: "أظهر رجالنا شجاعة وروح قتالية، وانتشرت القوات في الساحة وانتقلت من معركة إلى أخرى وواجهت العشرات من الإرهابيين، لقد فقدنا 10 من أفضل رجالنا، وأصيب الكثير منا، هناك قصص لا حصر لها من البطولات".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت أن بنيامين نتنياهو يتحمل مسؤولية الفشل في التصدي لهجوم حركة حماس.