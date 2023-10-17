العالم اليوم - كبير مستشاري نتنياهو يحدد طريق تحقيق السلام

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 05:21 مساءً - قال كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي، مارك ريغيف إن زيارة الرئيس جو بايدن لإسرائيل تأتي في إطار تأكيد الدعم لها على ضوء حربها مع حركة حماس، مؤكدا أن "القضاء على الحركة سيمكننا من تحقيق السلام".