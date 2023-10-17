نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرطة الاحتلال: سقوط قذائف صاروخية في كريات شمونة في الشمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأنها تتعامل حاليا مع مكان سقوط قذائف صاروخية في قطاع كريات شمونة بالمدينة.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي: "تتعامل الشرطة حاليا مع مكان سقوط قذائف صاروخية في قطاع كريات شمونة بالمدينة دون وقوع أضرار في الممتلكات أو وقوع إصابات".

وأضافت: "قامت الشرطة وعناصر من شرطة المنطقة الشمالية الآن بعزل مكان الحادث ويبحثون عن بقايا إضافية لإزالة المزيد من المخاطر على الجمهور".

ودعت السكان إلى "البقاء في المناطق المحمية، وتجنب الوصول إلى الساحات وعدم الاقتراب أو لمس بقايا الصواريخ التي قد تحتوي على مواد متفجرة، والإبلاغ عن ذلك دون تأخير".

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف مواقع وآليات الكيان الصهيوني عديدة مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها وإصابات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح، حيث قال في آخر بيان له: "قامت مجموعة الشهيدين محمود أحمد بيز وحسين عباس فصاعي في ‏المقاومة الإسلامية عصر هذا اليوم بتاريخ 17 أكتوبر 2023 باستهداف ‏تجمع لجنود الإحتلال في ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة وأوقعت عددا ‏من الإصابات بين قتيلٍ وجريح".