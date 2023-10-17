بوتين فـي الصين .. ونقاش يشمل ملفات متعددة

بكين ـ وكالات: وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين للقاء نظيره الصيني شي جينبينج وتعزيز العلاقات مع حليفة بلاده في إطار قمَّة يخيِّم على جدول أعمالها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

تستقبل الصين هذا الأسبوع ممثلين عن 130 دولة في إطار منتدى «مبادرة الحزام والطريق» واسعة النطاق التي أطلقها شي.

ويُعدُّ بوتين من أبرز الحاضرين، إذ يقوم بأول زيارة له إلى قوَّة كبرى منذ تفجر الصراع مع أوكرانيا.

ومن المقرر أن يعقد محادثات مع شي على هامش المنتدى اليوم، وفق ما أفاد الكرملين، فيما يخيِّم العدوان الإسرائيلي على غزة على القمة.

وجاء في بيان للكرملين أنَّه «خلال المحادثات، سيتم التركيز بشكل خاص على القضايا الدولية والإقليمية»، من دون تقديم تفاصيل.

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