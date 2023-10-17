موسكو ـ ا.ف.ب: أسقطت القوَّات الروسية ثماني مسيَّرات أطلقتها أوكرانيا قرب شِبه جزيرة القرم التي ضمَّتها موسكو عام 2014، وفق ما أفاد مسؤول. وقال الحاكم المحلي المُعيَّن من روسيا سيرجي أكسيونوف إنَّه «تمَّ خلال الليل تحييد ثماني مسيَّرات للعدوِّ عبر وسائل الحرب الإلكتروني أو إسقاطها من قبل أنظمة الدفاع الجوِّي». إلى ذلك، تمَّ الليلة قبل الماضية إسقاط ثلاث مسيَّرات في منطقة بيلجورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، من دون سقوط ضحايا أو التسبب بأضرار، وفق ما أفاد الحاكم المحلِّي فياتيشسلاف جلادكوف. ويأتي ذلك بعدما تبنَّت أوكرانيا في الرابع من أكتوبر تدمير نظام «إس-400» للدفاع الجوِّي في بيلجورود، بعد ليلة أعلنت في روسيا إسقاط 31 مسيَّرة أطلقتها كييف وإفشال محاولة إنزال لقوَّات الأخيرة في القرم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تعلن إسقاط ثماني مسيّرات أطلقتها أوكرانيا قرب القرم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.