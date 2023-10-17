عشرات الشهداء فـي هدم للمنازل على رؤوس ساكنيها .. ومستوطنون يقتحمون الأقصى

القدس المحتلة ـ «الوطن» ـ وكالات:

استُشهد العشرات من الفلسطينيين وأصيب عشرات آخرون في قصف إسرائيلي استهدف عددًا من المنازل على رؤوس ساكنيها في رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد 28 بينهم أطفال ونساء بقصف منزل عائلة زعرب المكوَّن من 5 طوابق على رؤوس ساكنيه وإصابة عشرات من الفلسطينيين.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في الحي الياباني غرب مدينة خان يونس، ما أدَّى إلى استشهاد 10 بينهم أطفال وإصابة آخرين من النازحين في مدرسة قريبة من الاستهداف.

وتأكد وصول عدد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال إلى مستشفى ناصر في خان يونس عقب قصف للطيران الحربي منزلًا في الحي الهولندي غرب خان يونس.

واستُشهد 6 وأصيب آخرون في قصف منزل في الحي الأوروبي جنوب شرق خان يونس.

كما قصفت طائرات الاحتلال عددًا من المنازل والبنايات والشقق السكنية في أحياء مدينة غزة، ما أدَّى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.

كما استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف منزل يعود لعائلة صيام في حي النصر غرب مدينة غزة، واستُشهد عدد في قصف منزل يعود لعائلة الزريعي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ولليوم الحادي عشر على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعًا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير الممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.

يأتي ذلك فيما اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدَّدة من شُرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر بأنَّ عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفَّذوا جولات استفزازية في باحاته.

ويُنفِّذ المستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني.

في سياق متصل، شدَّدت قوَّات الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند جميع أبواب المسجد الأقصى، ومنعت الفلسطينيين من الدخول إليه، وأرجعت العديد منهم ومنعتهم من أداء الصلوات في محيط المسجد الأقصى، بالتزامن مع السماح للمستعمرين باقتحامه.

سياسيًّا رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار اقترحته روسيا لإرساء هدنة «إنسانية»، وقرَّر الالتئام مجدًّدا للتصويت على مشروع قرار ثانٍ قدَّمته البرازيل ـ لم يتم الحصول على نتيجته حتى إعداد الخبر.

وصوَّتت لمصلحة مشروع القرار الروسي خمس دول (بينها روسيا والصين) بينما صوَّتت ضدَّه أربع دول (الولايات المتَّحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان) في حين امتنعت ستُّ دول عن التصويت (بينها البرازيل).

وأعرب السفير الروسي لدى الأمم المتَّحدة فاسيلي نيبينزيا عن أسفه لأنَّ الدول الغربية «عرقلت توجيه رسالة مشتركة وفريدة من نوعها من مجلس الأمن خدمة لمصالح أنانية وسياسية بحتة».