العالم اليوم - في هذه الحالة.. إسرائيل تهدد بالتدخل الأميركي

انتم الان تتابعون خبر في هذه الحالة.. إسرائيل تهدد بالتدخل الأميركي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 06:23 مساءً - هددت إسرائيل بتدخل الولايات المتحدة، في حال وجّه من سمتهم "الأعداء" ضربات على خلفية الحرب على قطاع غزة، وفقا لمسؤول أمني بارز.

وقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، الثلاثاء: "إذا تدخل أعداؤنا ووجهوا ضربات على خلفية الحرب على غزة، فإن الولايات المتحدة ستتدخل".

وتحصل إسرائيل فعليا على دعم سياسي وعسكري كبير من الولايات المتحدة، منذ بدء هجمات حماس قبل 10 أيام، بينما لم يوضح المسؤول قصده من تعبير "التدخل الأميركي".

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أضاف هنغبي: "نحن مستعدون لكل شيء، لكن في هذه اللحظة نريد منع تشكل جبهة قتال أخرى".

وأوضح: "نحن مستعدون لمواجهة حزب الله على الحدود الشمالية إذا صعد الحرب".

وتزداد التوترات شمالي إسرائيل على الحدود مع لبنان، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله إطلاق الصواريخ والقذائف منذ أيام.

وفي آخر التطورات، أعلن حزب الله، الثلاثاء، استهداف مجموعة من الجنود الإسرائيليين المتمركزين في موقع بياض بليدا بالصواريخ الموجهة، وتحقيق "إصابات مؤكدة".

كما أعلن استهداف آلية للجيش الإسرائيلي في موقع المطلة، ونقطة تمركز عسكرية إسرائيلية مقابل بلدة راميا، بالصواريخ الموجهة، وأوقع "عددا من القتلى والمصابين" وفق الحزب.

وفي المقابل، نعى حزب الله 4 من عناصره الذين قتلوا في المواجهات مع القوات الإسرائيلية.

كما تضرر مركز أمني تابع لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بلدة رامية، بسبب قصف إسرائيلي.

ودوت صفارات إنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة في الجليل، على الحدود مع لبنان.