العالم اليوم - الجابر يلتقي عددا من كبار المسؤولين في الصين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 06:23 مساءً - التقى وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 سلطان الجابر، الثلاثاء، عددا من الوزراء والمسؤولين في الصين.

وذكرت صفحة "COP28 UAE" الرسمية على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "التقى سلطان أحمد الجابر رئيس COP28 في الصين شيه تشن هوا المبعوث الصيني الخاص المعني بتغير المناخ، وناقش معه سبل تقديم استجابة حاسمة وفعالة لنتائج الحصيلة العالمية خلال المؤتمر". وأشارت إلى أن لقاء آخر جمعه بهوانغ رونكيو وزير البيئة في الصين، وتناول النقاش أهمية إنجاز عمل مناخي داعم للبيئة خلال COP28. كما التقى الجابر جين تشوانغ لونغ وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، وتناول النقاش جهود خفض انبعاثات كافة القطاعات، وضرورة رفع سقف الطموح المناخي للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية. وكشفت "COP28 UAE" أن الوزير الإماراتي التقى أيضا تشاو تشن شين نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، وناقشا أهمية إنجاز انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة لضمان تحقيق تنمية مستدامة داعمة للمناخ خاصة في الجنوب العالمي.

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