بوتين: إعادة العلاقات التجارية مع المجر إلى النمو أمر يستحق الدراسة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 06:30 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قضية إعادة العلاقات التجارية بين روسيا والمجر إلى النمو، جديرة بالدراسة.

وأوضح بوتين - خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم- أنه يتعين على موسكو وبودابست بحث سبل تحقيق المزيد من النمو في حجم التبادل التجاري بين البلدين.

يُشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين انخفض بنسبة 35% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.

من جانبه قال أوربان إن بلاده مهتمة بمواصلة التعاون مع روسيا، بما في ذلك التعاون في المجال الاقتصادي، موضحا أن المجر لم تسعى أبدا إلى المواجهة مع روسيا، حيث خططت بودابست دائما لتوسيع العلاقات بدلا من ذلك.

وفي سياق آخر قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو وفيتنام تربطهما علاقات ودية ويواصلان العمل على تطويرها.

وأكد بوتين - خلال اجتماعه بنظيره الفيتنامي فو فان ثونيج، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس"الروسية اليوم -أن العام المقبل سيوافق الذكرى الثلاثين لتوقيع معاهدة حول أساسيات العلاقات الودية بين فيتنام وروسيا، مشيرا إلى أنه "ومع ذلك، فإن العلاقات بين روسيا وفيتنام لها بالتأكيد جذور أعمق بكثير، وليست هناك حاجة لوصف مدى التقارب بين شعبينا وكيف تشكلت هذه العلاقة على مدى العقود الماضية".