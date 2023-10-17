نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القسام" تعلن استشهاد عضو مجلسها العسكري أيمن نوفل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس" استشهاد عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى بغزة، أيمن نوفل، إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط غزة.

وقالت "القسام" في بيان "تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام القائد القسامي المجاهد/ أيمن نوفل "أبو أحمد" عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى في كتائب القسام، والذي ارتقى إثر قصف صهيونيٍ همجي استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة".

ومن جانبه، قال جهاز الشاباك الإسرائيلي: "قام الجيش والشاباك بتصفية أحد كبار أعضاء منظمة حماس الذي كان قائد لواء الوسطى في قطاع غزة أيمن نوفل".

هذا وأعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اغتيال رئيس مجلس شورى حركة "حماس" أسامة المزيني، في غزة خلال ساعات مساء الإثنين، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) تمكنا من تصفية أسامة المزيني رئيس مجلس شورى حماس".

وأضاف البيان أن المزيني "كان مسؤولا عن ملف الأسرى وقام بتوجيه عمليات ضد دولة الاحتلال"، فيما لم يصدر تعقيب فوري من حركة "حماس".

وفي وقت لاحق مساء اليوم، شيع المواطنون الفلسطينيون، جثمان أيمن نوفل من منزله في مخيم البريج.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصب" في 7 أكتوبر.