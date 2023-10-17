نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصورة الإسبانية مارتا سول تشارك في معرض حي القاهرة الدولي للفنون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بمناسبة معرض حي القاهرة الدولي للفنون، تشارك المصورة الإسبانية مارتا سول، بصفتها قوميسيرة معرض "حوارات حول النسوية البيئية"، الذي سيقام في قاعة هناجر بوسط البلد.

ويطرح المعرض، الذي يضم كلا من الفنانة الإسبانية تويا ليجيدو، والمصورة المصرية رحاب الدليل، حوارا بصريا حول تحول الطبيعة واحترام البيئة.

والمشروع يقوده Art d'Égypte، وهو كيان ثقافي خاص يهدف إلى الترويج للفن المعاصر في الأماكن التاريخية في مصر، مثل أهرامات الجيزة أو الأحياء التاريخية بالقاهرة، من خلال الأحداث التي تجمع بين الفنانين المصريين والفنانين الآخرين من دول العالم.

ويهدف مشروع مارتا سول إلى إبراز أعمال الفنانين الإسبان، وخاصة الفن النسائي الإسباني.

وباعتبارها مؤسِسة للمنصة الإسبانية "كيف تكون مصورًا"، ستقدم مارتا سول أيضًا ورشتي عمل في القاهرة والإسكندرية؛ لمساعدة المصورين الجدد في بناء ملفاتهم وتعريفهم بعالم التصوير الفوتوغرافي الاحترافي.

ومارتا سول، فنانة إسبانية ولدت في مدريد. شاركت في مشاريع فنية ومعارض فردية وجماعية في جميع أنحاء إسبانيا وأجزاء مختلفة من العالم (الصين، إيطاليا، المملكة المتحدة، جواتيمالا، الولايات المتحدة، البرتغال، بولندا، وغيرها)، وتركز في عملها الفني على التأملات البصرية حول التفاعل بين الموضوعات الثقافية مثل جماليات الذات (المظاهر)، والعواطف (وعلاقتها بالقيم) والسلوكيات الاجتماعية.

أتاح لها التصوير الفوتوغرافي تصميم أعمال تناقش الصور النمطية الحالية حول مواضيع مثل الهجرة أو النزعة الاستهلاكية أو الحب الرومانسي. وغالبًا ما تتضمن صورها شخصيات مصورة على خلفيات ذات سرد اجتماعي معين، فضلا عن اللعب على مظهر هذه الشخصيات (على سبيل المثال، جماليات الحياة الناجحة) للتفكير في قضايا مثل تحقيق الإرادات أو التعبير عن الرغبات غير المشبعة في المجتمع الاستهلاكي.

وبصفتها قوميسيرة فنية، تهتم مارتا سول بتنشيط الأعمال الفنية ذات القاعدة الثقافية التعاونية وحيث تكون العملية الإبداعية أعلى من النتائج التي يتم الحصول عليها. وتأتي مشاركتها في هذا الحدث الفني برعاية السفارة الإسبانية بالقاهرة.