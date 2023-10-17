العسومي يستقبل الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، السيد فيصل فولاذ الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، على هامش أعمال الجلسة الأولى للبرلمان العربي من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والتي عقدت السبت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وخلال اللقاء أشاد العسومي بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان والتي تعكس رؤية الجمعية في تعزيز مكانة حقوق الإنسان في المملكة والعمل على نشرها من خلال دورها كمؤسسة مجتمع مدني مثمنا جهود السيد فيصل فولاذ الأمين العام للجمعية على الصعيد المحلي والإقليمي.

من جانبه أثنى فولاذ، على الدور الكبير الذي يقوم البرلمان العربي في الدفاع عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وجهوده الحثيثة في دعم العمل العربي المشترك، مثمنا النشاط الملحوظ للبرلمان العربي والمرصد العربي لحقوق الإنسان واللذان يقودهما العسومي على المستوى العربي والإقليمي والدولي لخدمة مصالح الشعب العربي الكبير.