العالم اليوم - ملك البحرين يؤكد على دعم تحقيق السلام والاستقرار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 07:23 مساءً - التقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الثلاثاء، رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة روما، وذلك في إطار زيارته لإيطاليا.

واستعرض الجانبان علاقات الصداقة الوطيدة بين البلدين، ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك الذي يحقق مصالحهما المشتركة.

وخلال اللقاء، تم النقاش حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأكد ملك البحرين أن بلاده حريصة على مواصلة نهجها الداعي إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في المنطقة، وموقفها ثابت لإيجاد حلٍ عادل للقضية الفلسطينية والذي يتحقق من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة، وصولاً لحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت الملك إلى أهمية توحيد الجهود نحو عدم تفاقم الأوضاع، والعمل على إطلاق سراح أي مدنيين محتجزين، وحماية كافة المدنيين الذين يجب ألا يكونوا هدفا لأي صراع بموجب القانون الإنساني الدولي.

وشدد على ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية والغذاء والماء والكهرباء إلى قطاع غزة، مؤكدا أن مملكة البحرين داعمة لكل جهود التنسيق الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة.