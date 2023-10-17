نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير الروسي: 16 قتيلا و9 مفقودين روس في إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف عن مقتل 16 روسيّا وفقدان 9 آخرين في إسرائيل، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري.

وأشار فيكتوروف إلى أن مواطنا روسيّا مدرج على قائمة الأسرى لدى حماس.

وقال: "وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي، بلغ عدد المواطنين الروس القتلى من حملة الجنسية الإسرائيلية حتى صباح اليوم 17 أكتوبر 16 شخصا، إلى جانب 9 آخرين في عداد المفقودين.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 3000 قتيل ونحو 11 ألف جريح في القطاع، و61 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 302 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 250 إسرائيليا.

وأكد أن السفارة الروسية لدى تل أبيب تولي اهتماما خاصا لضمان أمن المواطنين الروس في فلسطين وإسرائيل.

وأضاف: "نحافظ على تواصل مستمر مع مواطني بلادنا الموجودين هناك، بتنسيق مع شركائنا في المنطقة وزملائنا الدبلوماسيين في البلدان الأخرى، ومع السلطات الإسرائيلية، ونبذل جهودا كبيرة لضمان أمن مواطنينا".

وقال السفير الروسي إن مسألة إجلاء موظفي السفارة الروسية في إسرائيل وأفراد أسرهم ليست مدرجة على جدول الأعمال حاليا.