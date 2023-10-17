نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنانة الإسبانية الهولندية خالدون تشارك في مهرجان القاهرة لموسيقى الجار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفنانة الإسبانية الهولندية راكيل كوربرشوك خالدون حفلًا موسيقيًا، في الأول من نوفمبر، في مقر المركز الثقافي التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة في قاعة إيوارت بميدان التحرير، في إطار مهرجان القاهرة لموسيقى الجاز.

بدأ المهرجان رحلته في مصر عام 2009 ويحتفل بنسخته الخامسة عشرة هذا العام، في الفترة من 26 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، ويهدف إلى الجمع بين عشاق موسيقى الجاز والموسيقيين الموهوبين من جميع أنحاء العالم.

ويشارك هذا العام فنانون من ألمانيا وأستراليا والنمسا وبلجيكا والدنمارك وإسبانيا وفنلندا وفرنسا ومصر واليابان وليتوانيا وبولندا والبرتغال وسويسرا.

وتعد راكيل فنانة متعددة الإمكانات، تخرجت من معهد الكونسرفتوار بروتردام، وتخصصت في موسيقى أمريكا اللاتينية، كما انغمست أيضًا في عالم الفلامنكو الآسر أثناء دراستها في معهد رافائيل أوروثكو الموسيقي في قرطبة (إسبانيا).

وقامت باستطلاع مختلف أنواع الموسيقى، بما في ذلك موسيقى البوب والجاز، وفازت بجوائز مرموقة، مثل جائزة Princess Christina Concours (2016) وجائزة Zoetermeer Jazz (2016).

في عام 2022، أخرجت راكيل الفيلم الوثائقي عن سيرتها الذاتية "Traslasierra"، الحائز على جائزة الركيزة الأوروبية لحقوق الإنسان، والذي يتناول العلاقة بين الموسيقى والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

وتلتزم راكيل بالدمج الموسيقي والتنوع الثقافي والالتزام العميق بالشمول. في محاضراتها المتخصصة التي تحمل عنوان "اللغة وتعدد الوسائط"، تشجع راكيل التعبير الشخصي، وتساعد المشاركين على اكتشاف أصواتهم الفريدة من خلال التمارين الإبداعية، كما تؤكد أيضًا التعاطف والتفاهم بين الثقافات لبناء جسور التفاهم في مجتمع أكثر شمولًا.

يقام حفل راكيل كوبرشوك في مصر برعاية سفارة إسبانيا بالقاهرة، واتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية EUNIC، الذي يضم معهد ثربانتس بالقاهرة.