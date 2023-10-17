شولتس يغرد باللغة العبرية: زيارتي لدولة الاحتلال الإسرائيلي هي لأصدقاء

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أحمد جودة - القاهرة - نشر المستشار الألماني أولاف شولتس، تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، تغريدة باللغة العبرية، أكد من خلالها أن زيارته إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي هي زيارة أصدقاء.

وجاء في التغريدة: "زيارتي لدولة الاحتلال الإسرائيلي هي زيارة أصدقاء، ألمانيا تقف بثبات إلى جانب دولة الاحتلال".

وأضاف: "بعد ذلك سأتوجه إلى مصر للقاء الرئيس السيسي، لبحث قضية حماية السكان المدنيين في قطاع غزة ومنع اشتعال المنطقة".

وفي وقت سابق، أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحثا خلالها مستجدات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد الجانبان أهمية "تجنب نشوب صراع إقليمي، وعلى وجه الخصوص منع تدخل حزب الله في الصراع الحالي".

كما انتقد شولتس امتناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطات الفلسطينية عن إدانة عملية "طوفان الأقصى"، وأعلن وقف المساعدات الألمانية للفلسطينيين.