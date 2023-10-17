الاحتلال يعتقل 4 آلاف عامل من سكان غزة

الاحتلال يعتقل 4 آلاف عامل من سكان غزةاعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، أربعة آلاف عامل فلسطيني من سكان غزة، ممن سبق أن أعطتهم تصاريح موافقة.. معلنة أنها شرعت بالتحقيق معهم حول معركة "طوفان الأقصى"، في تعبر عن قمة العجز والتخبط والفشل الذي يحكم تلك القوات.

وأفادت القناة الـ12 الصهيونية، اليوم الثلاثاء، بأن سلطات الاحتلال تحتجز في منشآت أمنية نحو أربعة آلاف عامل من سكان قطاع غزة دخلوا بتصاريح رسمية أراضي 48 المحتلة، بغرض العمل قبل عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتاب القسام على المواقع العسكرية والمستوطنات الصهيونية في غلاف غزة في السابع من أكتوبر الجاري.

وأضافت القناة: إن سلطات الاحتلال تستجوب هؤلاء العمال وتحقق معهم بهدف معرفة إن كان لهم أي علم بالهجوم أو تعاونوا في نقل المعلومات أو التخطيط له.

وقالت إن العمال دخلوا الكيان الصهيوني (فلسطين المحتلة) خلال الأسبوع الذي سبق عملية "طوفان الأقصى".

وأوضحت أن سلطات الاحتلال قررت في هذه المرحلة إبقاء العمال محتجزين في الكيان الصهيوني وعدم إعادتهم إلى قطاع غزة.