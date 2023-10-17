العالم اليوم - ارتفاع أسعار النفط قبيل زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 08:24 مساءً - ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، قبيل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، والتي من المرجح أن يسعى خلالها إلى تحقيق توازن بين تقديم الدعم لإسرائيل ومحاولة منع أي تصعيد في المنطقة بسبب الحرب مع حركة حماس.

وبعد انخفاضها بأكثر من دولار أمس الاثنين، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.74 دولار إلى 90.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 1440 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.69 دولار إلى 87.35 دولار.

وارتفع الخامان القياسيان الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، مع صعود خام برنت 7.5 بالمئة في أعلى مكاسب أسبوعية منذ فبراير.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا، لوكالة رويترز: "أسعار النفط تتأرجح مع ترقب تجار الطاقة ما إذا كانت الجهود الدبلوماسية الأميركية ستنجح في منع تفاقم الصراع بين إسرائيل وحماس وتحويله إلى حرب أوسع في المنطقة".

وأضاف "توقعات الطلب على النفط الخام حصلت أيضا على دفعة بسيطة بعد أن أظهرت الجولة الأخيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية قوة بيانات أسعار المستهلكين وزيادة الإنتاج الصناعي".

وقالت مصادر متعددة إنه من المقرر أن تستأنف الحكومة والمعارضة في فنزويلا المحادثات المتوقفة منذ فترة طويل، الثلاثاء، وهي خطوة قد تؤدي إلى تخفيف واشنطن العقوبات.

ومنذ عام 2019، تفرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات النفط من فنزويلا، العضو في (أوبك)، لمعاقبة حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بعد انتخابات عام 2018 التي رأت واشنطن أنها صورية.

وتسعى إدارة بايدن إلى إيجاد سبل لزيادة تدفق النفط إلى الأسواق العالمية للحد من ارتفاع الأسعار. لكن أي زيادة حقيقية في إنتاج النفط من جانب فنزويلا ستستغرق وقتا بسبب نقص الاستثمارات في الآونة الأخيرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة (أرامكو)، الثلاثاء، إن الشركة قادرة على زيادة إنتاج النفط في غضون أسبوعين إذا لزم الأمر في ظل التوقعات بأن يرتفع الاستهلاك العالمي إلى مستوى قياسي جديد بحلول نهاية العام.