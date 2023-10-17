العالم اليوم - دعوة من نتنياهو للعالم.. وهذا عدد الأهداف "المحققة" في غزة

انتم الان تتابعون خبر دعوة من نتنياهو للعالم.. وهذا عدد الأهداف "المحققة" في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 08:24 مساءً - دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إلى دعم دولي واسع النطاق في الحرب الذي تخوضها بلاده ضد حركة حماس.

وقال نتنياهو خلال لقائه المستشار الألماني أولاف شولتس الذي وصل في زيارة داعمة: "يجب على العالم أن يقف متحدا خلف إسرائيل من أجل هزيمة حماس".

وأضاف نتنياهو: أنن "الوحشية التي شهدناها والتي ارتكبها قتلة حماس الخارجون من غزة كانت أسوأ الجرائم المرتكبة ضد اليهود منذ المحرقة". في إشارة إلى مقتل أكثر من ستة ملايين يهودي على يد النازيين.

والزعيم الألماني واحد من عدة سياسيين كبار وصلوا إسرائيل للتضامن معها بعد الهجوم المباغت الذي شنته حماس على البلدات الحدودية في إسرائيل.

وفي السياق، قال مسؤول إسرائيلي كبير، الثلاثاء، إن بلاده هاجمت نحو 5000 هدف لحركة حماس في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، وألغت "عددا كبيرا" من الضربات الأخرى في مسعى لتجنب إيقاع خسائر بشرية في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وتحدث المسؤول لـ"رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويته.

ولم يوضح المسؤول عدد الضربات الجوية التي ألغيت خلال القصف المتواصل منذ أيام على غزة والذي أدى إلى مقتل نحو 3000 فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية المحلية، مكتفيا بقول إن كل عملية من هذا القبيل "تمت الموافقة عليها على أعلى مستوى" في الجيش الإسرائيلي.

وأضاف أنه في أعقاب التوغلات المدمرة التي نفذتها حماس في السابع من أكتوبر، فإن إسرائيل مصممة على القضاء على هذه الجماعة في غزة "حتى لو استغرق الأمر شهورا أو سنوات".