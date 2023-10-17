عاجل... رئيس فلسطين يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا مستشفى المعمداني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الفلسطيني الحداد 3 أيام على ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ساحة مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، مؤكدا أن “ما يحدث هو إبادة جماعية”.

وأدانت مصر بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر، في بيان لوزارة الخارجية مساء اليوم، هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية “انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية”، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لا سيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة دولة الاحتلال بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت، في بيان، أن تقديرات أولية تشير إلى مقتل ما بين 200 إلى 300 شخص، في غارة على مستشفى الأهلي (المعمداني) في غزة. وأضافت أنه لا يزال هناك العديد من الأشخاص تحت الأنقاض.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن “ما يحدث في المستشفى هو إبادة جماعية لم نشهد مثلها من قبل.

من جانبها، وصفت حركة حماس قصف المستشفى بأنه “إبادة جماعية تتكرر مرة أخرى”.

وأضافت حماس، في بيان، أن قصف المستشفى “يكشف الطبيعة الحقيقية لهذا العدو وحكومته الفاشية وإرهابه. ويكشف الدعم الأمريكي والغربي لهذا الكيان المحتل المجرم”.

ودعت حماس المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى أن “يتحملوا مسؤوليتهم ويتدخلوا فورًا، الآن وليس غدًا، لوقف العدوان وجيش الاحتلال الفاشي ومحاسبتهم على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبونها منذ أحد عشر يومًا”.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي تزامن مع الحدث، إن “الضربة حديثة إلى حد ما ومن غير الواضح بعد ما إذا كان المستشفى قد تعرض لضربة جوية إسرائيلية أو إطلاق صواريخ فاشل من حماس”، على حد تعبيره.