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أحمد جودة - القاهرة - قطاع غزة، مستشفى المعمداني، العدو الاسرائيلي.. تتزايد إسرائيل في تصرفاتها الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني حيث قامت طائرات جيش الاحتلال باستهداف مستشفى المعمداني وشنت عليها عدد من الغارات.

مجزرة بشرية من جديد.. قصف مستشفى المعمداني بقطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي

مما ادي إلى استشهاد أكثر من ٥٠٠ شخص نتيجة لقصف مستشفى المعمداني مع وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض بالإضافة إلى وجود آلاف المصابين والجرحى من الأطفال وغيرهم من المحتامين بالمستشفى.

حيث كانت تضم المستشفى عدد كبير من الجرحى والمصابين بالإضافة إلى الأسر التي توجهت للمستشفى للاحتماء بها من الغارات السابقة على أساس أن المستشفيات لن تكون مستهدفه من قبل الاحتلال وبذلك يحتمون بها بعد هدم منازلهم.

ويذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بمحاصرة غزة بالكامل خلال الأيام الماضية من خلال قطع الماء والكهرباء عن أهالي غزة مما ادي إلى دخول المستشفيات بقطاع غزة في حاله انهيار وعدم القدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين.

و يذكر ايضا ان الدمار التي تسبب به القصف الاسرائيلي بقطاع غزة ادي إلى تدمير أكثر من ٣٠ ألف وحدة سكنية وتشريد حوالى ١.٢ مليون مواطن وتدمير ١٤ مستشفى بالكامل ونتج أيضا عن هذه الحرب الغير شرعية اكتر من ٢٣٨٤ شهيدا واكثر من ١٠ آلاف جريحا