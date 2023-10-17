مجزرة جديدة.. مئات الشهداء والجرحى في عدوان اسرائيلي استهدف مستشفى الاهلي المعمداني في غزة

القدس المحتلة – «الوطن»:

نفذ الاحتلال الاسرائيلي مجزرة جديدة بحق المدنيين في قطاع غزة حيث استهدفت طائراته المستشفى المعمداني وسط المدينة ما ادى الى سقوط العديد من الشهداء والجرحى .

وقد اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة وقوع أكثر من 500 ضحية في قصف الاحتلال الاسرائيلي المستشفى .

بدورها أعلنت وكالة الأونروا استشهاد 6 على الأقل في ضربة إسرائيلية لمدرسة تابعة لها في مخيم المغازي للاجئين بقطاع غزة.

وفي سياق متصل قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال ارتكب جريمة حرب جديدة في قصف ساحة مستشفى الأهلي العربي، مشيراً الى انه كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين بسبب غارات الاحتلال المتواصلة على القطاع .

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