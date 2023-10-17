العالم اليوم - مقتل 500 بغارة إسرائيلية على ساحة مستشفى في غزة

انتم الان تتابعون خبر مقتل 500 بغارة إسرائيلية على ساحة مستشفى في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 10:28 مساءً - قال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، إن 500 قتيل سقطوا في ضربة جوية إسرائيلية على المستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة.

وأفادت الوزارة في بيان بسقوط "500 قتيل من النازحين الذين قصفهم الاحتلال في ساحة المستشفى" في وسط قطاع غزة، مشيرة أن إلى هناك "مئات تحت الأنقاض.

وأظهرت صور من المستشفى الأهلي النيران تلتهم قاعات المستشفى وتناثر الزجاج وأشلاء الجثث في المنطقة.

وقالت الوزارة إن ما لا يقل عن 500 شخص قتلوا.

وأصبحت عدة مستشفيات في مدينة غزة ملجأ لمئات الأشخاص، على أمل تجنب القصف بعد أن أمرت إسرائيل جميع سكان المدينة والمناطق المحيطة بها بالإخلاء إلى جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هغاري إنه لا توجد حتى الآن تفاصيل عن الوفيات في المستشفى: "سنحصل على التفاصيل ونقوم بتحديث الجمهور. لا أستطيع أن أقول ما إذا كانت غارة جوية إسرائيلية".

وفي الجنوب، أدت الغارات المستمرة إلى مقتل عشرات المدنيين وشخصية واحدة على الأقل من كبار مسؤولي حماس، الثلاثاء، في هجمات تقول إنها تستهدف مسلحين.

من جانبه، ندد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان بـ"جريمة حرب جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الأهلي العربي وسط مدينة غزة".

وأشار إلى أن "المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات".

ولا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، ذكر المكتب الإعلامي التابع لحكومة حماس في غزة أن عدد قتلى الأطفال نتيجة هجمات إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 940 والنساء إلى 1032.

وقتل نحو 3000 شخص في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف المتواصل منذ 7 أكتوبر وفق حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة، الثلاثاء.

وسجلت الوزارة "نحو ثلاثة آلاف قتيل وأكثر من 12500 جريح" في قطاع غزة.