العالم اليوم - إيهود باراك: نقاتل في وقت حرج ونتنياهو ارتكب أخطاء كثيرة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 10:28 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك إن إسرائيل تقاتل اليوم في وقت حرج، مؤكدا أن "ليس هناك طريق لدينا إلا الانتصار على الحماس".

وأضاف باراك في مقابلة مع "سكاي نوز عربية": إسرائيل لا تريد قتل المدنيين غير المشاركين في القتال، نحن نركز على حماس.

إسرائيل لم تهدد باستهداف مستشفيات قطاع غزة، رغم علمنا أنها تستخدم كملاجئ لحركة حماس ومثال ذلك مستشفى الشفاء.

حماس عن عمد تقترب من المستشفيات والمدارس.

لست متأكدا بأن ما حصل في مستشفى الأهلي نتيجة ضربة جوية.

ربما ما حصل في مستشفى الأهلي كان بسبب صاروخ أطلق ضد إسرائيل، أو لأسباب تقنية سقط في مكان خاطئ.

إسرائيل ستعترف إذا كنت سببا فيما حصل بمستشفى الأهلي.

من اليوم الأول حذرنا قبل كل عملياتنا، ألقينا مناشير لسكان القطاع حتى يتم الإخلاء.

قبل أيام طالبنا السكان الانتقال إلى وادي غزة، وهناك من لم يستجب.

حماس تدخل بين المدنيين وتعرض حياتهم للخطر. نتنياهو والحكومة قرروا تدمير القدرات العسكرية لحماس في غزة.

لدينا أمل بجلب قيادة معتدلة للقطاع بعد القضاء على الحركة.

أظن أن إسرائيل ستنفذ عملية برية لاحقا، لأن القضاء على حماس لن يحصل من الجو فقط.

الرهائن وانتقال السلطة في القطاع والدعم العالمي من الأمور التي يتوقف عليها الهجوم البري.

نريد إكمال العملية، لنضمن أن أحداث 7 أكتوبر لن تتكرر.

نتنياهو ارتكب أخطاء كثيرة، ننوي بكل تأكيد أن نتقدم وننتصر ونحقق أهدافنا.

إخفاق مخابراتنا أدى لهذه النتيجة، خسرنا الكثير من المدنيين وهناك رهائن بالمئات.

نحن الآن نقاتل في وضع حرج، لكن نؤمن بأن ليس هناك طريق إلا الانتصار على الحماس.

الجميع يجب أن يحاسب أمام الشعب بسبب التقصير.

الإسرائيلون صدموا في اليوم الأول، لكننا نعلم كيف نواجه التهديدات ونحن متحدون.

الشعب الإسرائيلي يشعر بالثقة أكثر مع استمرار الحرب وسنكون بحالة أفضل للانتصار.

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