العالم اليوم - فيتش تضع تصنيف الديون السيادية لإسرائيل تحت المراقبة السلبية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 10:28 مساءً - وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية لإسرائيل "A+" تحت المراقبة السلبية، الثلاثاء، وعزت قرارها إلى تزايد خطر اتساع نطاق الصراع الحالي مع حركة حماس.

والمراقبة السلبية قد تعني احتمالية خفض التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل التي صعدت هجومها على غزة، وسط ترقب لإمكانية تدخل عسكري بري. وأدى التصعيد الأخير بين إسرائيل وحماس إلى تراجع كبير لسعر الشيكل الإسرائيلي، كما يواجه اقتصاد إسرائيل تحديات كبيرة في ظل تأثير هذا الصراع على السياحة والاستثمارات.

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