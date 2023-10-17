نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الرئيس الفلسطيني يقرر الانسحاب من القمة الرباعية في الأردن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس العودة إلى رام الله وعدم المشاركة في القمة الرباعية المقرر عقدها في العاصمة الأردنية عمان، الأربعاء، حسب مراسل الشرق في رام الله نقلًا عن مكتب الرئيس الفلسطيني.

يأتي القرار بعد سقوط مئات الضحايا والمصابين في قصف إسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة.

وكان مقررًا أن يشارك عباس في قمة رباعية بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن، وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث الأوضاع في قطاع غزة