نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمليات جراحية دون تخدير.. مستشفى الشفاء بغزة يفقد السيطرة على الإصابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحارب الطواقم الطبية في مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة، الطواقم الطبية من أجل إنقاذ حياة الأعداد الكبيرة من المصابين الذين وصلوا جراء الاستهداف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني، حسب مراسل RT.



ونقل مراسل RT عن مدير المستشفى قوله: "الطواقم الطبية تجري العمليات الجراحية دون تخدير وفي أروقة المستشفى"، مشيرا إلى أنه لا يوجد أماكن متاحة لهذه الأعداد المهولة من المصابين والقتلى.

وأضاف مدير مستشفى الشفاء: "الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما".

وأكد مستشفى الشفاء أن أغلب ضحايا الغارة الاسرائيلية على المستشفى المعمداني من الأطفال والنساء وأنهم تحولوا إلى أشلاء.

وأوضح أن هناك نقص كبير في الأسرة وثلاجات الموتى.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة تعليقا على الأعداد الكبيرة من الجرحى والقتلى بعد استهداف مستشفى المعمداني: "ما حدث هو حرب إبادة مفتوحة باستهداف المستشفى الذي فيه آلاف النازحين ومئات الكوادر الطبية".