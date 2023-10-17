نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير مستشفى غزة الأوروبي: قصف إسرائيلي بمحيط المستشفى وقرب بوابته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مدير مستشفى غزة الأوروبي أن إسرائيل قصفت مساء اليوم الثلاثاء محيط المستشفى الأوروبي وقرب بوابته، عقب ارتكابها مجزرة في مستشفى المعمداني.

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة عشرات القتلى والجرحى في مشهد وصف بـ "المجزرة، حسب مراسلة RT.

واستهدفت الطائرات الحربية المستشفى الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ.

وبالتزامن مع استهداف المستشفى العربي الأهلي "المعمداني"، نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على حي الشيخ رضوان قرب مفترق بهلول، مخلفة أيضا عشرات القتلى والجرحى.